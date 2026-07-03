Рустам Минниханов, Сергей Кириенко и Бадра Гунба осмотрели обновленную набережную Диоскуров в Сухуме

Раис Татарстана Рустам Минниханов вместе с первым заместителем Руководителя Администрации Президента России Сергеем Кириенко и Президентом Абхазии Бадрой Гунбой ознакомились с результатами реконструкции набережной Диоскуров в Сухуме.
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