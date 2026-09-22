Сафонов рассказал, что игроки «ПСЖ» знают несколько русских слов: «Говорить я их не буду»

Вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов рассказал, что его партнеры по французскому клубу знают несколько слов на русском языке.
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