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Сафонов рассказал, что игроки «ПСЖ» знают несколько русских слов: «Говорить я их не буду»

Сафонов рассказал, что игроки «ПСЖ» знают несколько русских слов: «Говорить я их не буду»

Вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов рассказал, что его партнеры по французскому клубу знают несколько слов на русском языке.

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