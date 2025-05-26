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Царьград

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"Мне это совершенно не нравится": Трамп задумался о введении новых санкций против России из-за действий Путина

"Мне это совершенно не нравится": Трамп задумался о введении новых санкций против России из-за действий Путина

Соединённые Штаты допускают введение новых антирусских ограничений. "Мне это совершенно не нравится", заявил Трамп.

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