TeleTrade

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  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

Дополнительные события сегодняшнего дня:

В 08:00 GMT представитель ЕЦБ Панетта выступит с речьюВ 08:10 GMT представитель Бундесбанка Модерер выступит с речьюВ 13:00 GMT Россия опубликует данные по показателю M2 за августВ 15:30 GMT США провеВ 08:00 GMT представитель ЕЦБ Панетта выступит с речьюВ 08:10 GMT представитель Бундесбанка Модерер выступит с речьюВ 13:00 GMT Россия опубликует данные по показателю M2 за августВ 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 4-х и 8-ми недельных гособлигацийВ 18:00 GMT Банк Мексики опубликует свое решение по учетной ставкеИнформационно-аналитический отдел TeleTrade .

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