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Царьград

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Русский конвой идёт через Ла-Манш: Британцы подняли самолёт-разведчик – "серьёзный вызов санкциям"

Русский конвой идёт через Ла-Манш: Британцы подняли самолёт-разведчик – "серьёзный вызов санкциям"

Русский конвой перепугал Европу. Британцы бросили на выяснение ситуации самолёт-разведчик.Власти Британии не на шутку обеспокоены происходящим в проливе Ла-Манш.

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