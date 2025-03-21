Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта появилась на публике в странном наряде

18-летняя Шайло заметили на улице в Лос-Анджелесе. Старшая биологическая дочь голливудских звезд Анджелины Джоли и Брэда Питта, Шайло Нувель Джоли-Питт, привлекла внимание общественности во время посещения танцевальной школы «Студио-Сити» в штате Калифорния.
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