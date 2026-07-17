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Смоленская Газета

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Татьяна Дудкова: Мы должны быть единой силой, способной противостоять любым угрозам

Татьяна Дудкова: Мы должны быть единой силой, способной противостоять любым угрозам

«Сильное и сплоченное общество — это залог успешной защиты Родины. И сейчас, в непростое для нашей страны время, мы должны быть единой силой, способной противостоять любым угрозам и обеспечить будущее для нас и наших детей.

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