Сыгран шестой тур чемпионата Европы по шахматам среди ветеранов (50+)

Во главе турнирной таблицы на чемпионате Европы по шахматам среди ветеранов (старше 50 лет) в Линьяно-Саббьядоро (Италия) идут сразу четыре шахматиста после шестого тура 30 октября, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.