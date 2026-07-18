Слухи о социальной ИИ-рекламе за 12 млн рублей в Ивановской области не подтвердились

Многомиллионная социальная реклама в Ивановской области через нейронку: фейк или правда? Редакция разобралась, действительно ли власти региона закупили создание ИИ-роликов в качестве пиара социальных проектов за 12 млн рублей.
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