В качестве поводов для прокурорских проверок теперь будут выступать и посты в социальных сетях

Увы, но простой гражданин не всегда может «достучаться до небес» со своей проблемой. Нарушены права, в отношении гражданина произошла несправедливость или творится «местечковый беспредел», а контролирующие органы «местного розлива» «отмахиваются», словно от надоевшей мухи.