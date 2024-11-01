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В качестве поводов для прокурорских проверок теперь будут выступать и посты в социальных сетях

В качестве поводов для прокурорских проверок теперь будут выступать и посты в социальных сетях

Увы, но простой гражданин не всегда может «достучаться до небес» со своей проблемой. Нарушены права, в отношении гражданина произошла несправедливость или творится «местечковый беспредел», а контролирующие органы «местного розлива» «отмахиваются», словно от надоевшей мухи.

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