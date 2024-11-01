В качестве поводов для прокурорских проверок теперь будут выступать и посты в социальных сетях

Увы, но простой гражданин не всегда может «достучаться до небес» со своей проблемой. Нарушены права, в отношении гражданина произошла несправедливость или творится «местечковый беспредел», а контролирующие органы «местного розлива» «отмахиваются», словно от надоевшей мухи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии