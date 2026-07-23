В Новоаннинском пройдет церемония прощания с 37-летним контрактником Андреем Кувшиновым, позывной "Бродяга".
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В Новоаннинском пройдет церемония прощания с 37-летним контрактником Андреем Кувшиновым, позывной "Бродяга".
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