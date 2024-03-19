Помидоры по-армянски Рецепт ароматных помидоров с начинкой из сельдерея, перца и чеснока Ингредиенты Крупные помидоры одинакового размера 8 штук сельдерей 1 пучок жгучий перец (предварительно очищенный от семян) 1 чеснок 1 головка Способ приготовления 1.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии