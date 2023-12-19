Задержан участник нападения на Новолакский район Республики Дагестан в 1999 году

В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу продолжается расследование уголовного дела по факту вооруженного нападения объединенной вооруженной банды под общим руководством Басаева и Хаттаба численностью около 2000 человек в сентябре 1999 года с территории Чеченской Республики на жителей и организации Новолакского района Республики Дагестан в целях вооруженного захвата власти.