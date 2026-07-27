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Все о Музыке

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Классические рок-треки прошедшей недели

Классические рок-треки прошедшей недели

Наш последний конкурс "Трек недели" стал поистине международным событием, в нем принял участие североирландский рокер Рикки Уорвик (Ricky Warwick), которому помогал великий английский гитарист Фил Коллен (Phil Collen).

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