Классические рок-треки прошедшей недели

Наш последний конкурс "Трек недели" стал поистине международным событием, в нем принял участие североирландский рокер Рикки Уорвик (Ricky Warwick), которому помогал великий английский гитарист Фил Коллен (Phil Collen).
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