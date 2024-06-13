Гендиректор РЭО и глава Камчатки обсудили создание КПО «Елизовский» на 100 тысяч тонн

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Камчатского края Владимир Солодов обсудили детали проекта по созданию объекта «Елизовский» мощностью 100 тысяч тонн в год.
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