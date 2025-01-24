Бастрыкин взял на контроль дело об упавшем дереве на школьника в Новосибирске

В день ураганного ветра, 22 января, вблизи школы №182 произошло ЧП — на двух детей рухнуло дерево. Одному из школьников потребовалась госпитализация, в медицинском учреждении ему диагностировали множественные ушибы и перелом.
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