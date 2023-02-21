Запад провел перед Китаем русскую красную линию

Процессы в треугольнике Россия — Китай — США все стремительнее и интереснее. "Китай оттолкнул протянутую руку Америки", "Если бы Китай вступил в союз с Россией, была бы мировая война" — это о чем? Вторая цитата — из интервью Зеленского, в котором он сказал, что, по его мнению, Китай осознает этот риск (и поэтому, надо понимать, не будет помогать России), а первая — заголовок статьи в "Вашингтон пост", в которой анализируются итоги встречи в Мюнхене госсекретаря Блинкена и Ван И.