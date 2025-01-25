Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 522 подписчика

В России отреагировали на приостановку помощи Украине со стороны США

В России отреагировали на приостановку помощи Украине со стороны США

У новой администрации США и нового президента Дональда Трампа концепция отношения к внешней политике отличается от той, которая была при прошлой администрации и прошлом президенте, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх