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Бизнес журнал. Урал

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Почти 10 млн за землю и два года суда: свердловская пенсионерка выиграла спор за «золотые» гектары

Почти 10 млн за землю и два года суда: свердловская пенсионерка выиграла спор за «золотые» гектары

В Реже поставлена точка в двухлетнем споре между горнодобытчиками и пожилой владелицей земли. Суд обязал вернуть пенсионерке участок площадью почти 200 гектаров, который ранее изъяли для государственных нужд.

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