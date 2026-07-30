Почти 10 млн за землю и два года суда: свердловская пенсионерка выиграла спор за «золотые» гектары

В Реже поставлена точка в двухлетнем споре между горнодобытчиками и пожилой владелицей земли. Суд обязал вернуть пенсионерке участок площадью почти 200 гектаров, который ранее изъяли для государственных нужд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии