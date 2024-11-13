Незнание языка — не преступление

АА

Афонин Андрей

Госдума всё сделала правильно! Почему мы должны думать о детях гастарбайтеров, а не о своих? Учителя не могут вести уроки, т.к. часть класса не понимает то, что говорит учитель. И всё это в ущерб обучению наших детей! Простое предложение: Хотите иметь в первом классе детей мигрантов? Создавайте для них интернаты, в которых дети будут учиться общаться на русском языке, изучать правила и нормы поведения в России. Какой срок это должен быть? Не менее одного учебного года, потом тестирование по уровню, сопоставимому разговорной речи наших первоклассников. Тест не прошёл - второй год. Оплачивать обучение должна страна происхождения каждого ребёнка.