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Царьград

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Кому пересчитают пенсию 1 ноября: названы две профессии

Кому пересчитают пенсию 1 ноября: названы две профессии

Перерасчет произойдет из-за страховых взносов работодателей. С 1 ноября 2026 года пересчитают ежемесячные доплаты к пенсии бывшим работникам двух отраслей.

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