15 сентября на платформе ОК показали финал реалити-шоу «Классный мюзикл». Завершением проекта стала премьера оригинального мюзикла «ИИ» — спектакля, который юные участники создавали на протяжении всего сезона.
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