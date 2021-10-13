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Приставал и тащил из машины: пассажир напал на женщину-водителя такси в Уссурийске

Приставал и тащил из машины: пассажир напал на женщину-водителя такси в Уссурийске

В Уссурийске росгвардейцы задержали мужчину, напавшего на водителя такси. В ночное время патрульный наряд вневедомственной охраны получил сообщение от дежурного пульта централизованного наблюдения о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в автомобиле такси, сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе Росгвардии.

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