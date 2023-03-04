В пустыне Атакама в пробах грунта нашли следы ДНК, которая отличается от любой другой на Земле

Южноамериканская пустыня Атакама считается одним их самых сухих мест на Земле. Однако, для ученых подобные условия являются идеальным консервантом, ведь в грунте и песке часто сохраняются следы организмов, живших тысячи и миллионы лет назад.
Южноамериканская пустыня Атакама считается одним их самых сухих мест на Земле. Однако, для ученых подобные условия являются идеальным консервантом, ведь в грунте и песке часто сохраняются следы организмов, живших тысячи и миллионы лет назад.
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