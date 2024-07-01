Поклон вам низкий, за Отечество кто встал, Живым и мёртвым, верным долгу и присяге. Кто видел смерти устрашающий оскал, Кому нет равных в силе духа и отваге.
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Поклон вам низкий, за Отечество кто встал, Живым и мёртвым, верным долгу и присяге. Кто видел смерти устрашающий оскал, Кому нет равных в силе духа и отваге.