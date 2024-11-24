«Мама, это сладкий чай и блины»: депутаты Челябинска записали видеообращение

Депутаты городской думы Челябинска в честь Дня матери записали праздничное поздравление. Они назвали своих мам опорой и поддержкой, а детский врач и депутат Антон Рыжий заявил, что мама у него ассоциируется с блинами и чаем.
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