В Музыкальном театре имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко состоялся первый блок показов мировой премьеры двухактного балета «Вишневый сад.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СИ Анна Михалкова и ...
- Анна Михалкова и ...
- «Музыка дана чело...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым