Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Свежие комментарии

У каких рабочих мест есть будущее?

У каких рабочих мест есть будущее?

Развитие искусственного интеллекта а также необходимость в более экологически чистом будущем вносят неопределенность в рынок труда целого ряда отраслей экономики, когда одни рабочие места сокращаются, тогда как другие — быстро растут.

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