Аналитик Арнольд: НАТО может вступить в конфликт с Россией в течение двух лет

Политика как она есть

Страны НАТО могут быть втянуты в прямой военный конфликт с Россией в течение двух лет. С таким заявлением выступил военный аналитик Эдвард Арнольд из британского аналитического центра Royal United Services Institute (RUSI), передает немецкий телеканал n-tv.