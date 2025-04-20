Политика как он...
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Политика как она есть

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Аналитик Арнольд: НАТО может вступить в конфликт с Россией в течение двух лет

Аналитик Арнольд: НАТО может вступить в конфликт с Россией в течение двух лет

Страны НАТО могут быть втянуты в прямой военный конфликт с Россией в течение двух лет. С таким заявлением выступил военный аналитик Эдвард Арнольд из британского аналитического центра Royal United Services Institute (RUSI), передает немецкий телеканал n-tv.

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