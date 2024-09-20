Ignio.com Весы. Еженедельный эротический гороскоп за 23 - 29 сентября

Вам судьба уготовила возможность попробовать себя в роли… педагога! Скорее всего, вам придется обучать вашего возлюбленного целоваться! Даже если вы вместе какое-то время, вы всегда можете хитростью организовать уроки «дополнительного образования».
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