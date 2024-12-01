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Как вернуть часть расходов на ЖКУ

Как вернуть часть расходов на ЖКУ

Фото: nizniynovgorod.ldpr.ru Полезные новости гласят о том, что если Ваши затраты на оплату жилья и коммунальных услуг превышают установленные нормативы, существует возможность вернуть часть уплаченных средств или даже всю сумму.

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