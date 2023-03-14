Бережная раскрыла правду о состоянии жены Костомарова: «Можно сойти с ума»

Информация о состоянии 46-летнего олимпийского чемпиона Романа Костомарова в последние дни в СМИ очень противоречивая: несмотря на заявления продюсера ледовых шоу и друга спортсмена о том, что фигуристу становится лучше, появляются и плохие новости.