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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Простые ватрушки

Ингредиенты для теста: Сахар 0,010 — 2 ст. л. Яйцо 1 шт Ванильный сахар 0,006 примерно пол пакетика Соль по вкусу Молоко 0,250 Мука 0,500 Сливочное масло 0,080 Дрожжи сухие 0,006 Ингредиенты для начинки: Творог 0,500 Сахар 0,015 Ванильный сахар 0,006 Яйцо 1 шт Приготовление: И так взбиваем яйцо, сахар, ванильный сахар и соль, добавить […].

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