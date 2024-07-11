Простые ватрушки

Ингредиенты для теста: Сахар 0,010 — 2 ст. л. Яйцо 1 шт Ванильный сахар 0,006 примерно пол пакетика Соль по вкусу Молоко 0,250 Мука 0,500 Сливочное масло 0,080 Дрожжи сухие 0,006 Ингредиенты для начинки: Творог 0,500 Сахар 0,015 Ванильный сахар 0,006 Яйцо 1 шт Приготовление: И так взбиваем яйцо, сахар, ванильный сахар и соль, добавить […].