Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

866 подписчиков

Расчеты 122-мм гаубиц Д-30 крымских десантников сорвали ночную ротацию пехоты ВСУ в районе н.п. Вербовое Запорожской области

Расчеты 122-мм гаубиц Д-30 крымских десантников сорвали ночную ротацию пехоты ВСУ в районе н.п. Вербовое Запорожской области

С закрытых огневых позиций артиллерийский расчет 122-мм гаубицы Д-30 первым же точным выстрелом уничтожил обнаруженных боевиков ВСУ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх