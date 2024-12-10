Александр Цыбульский встретился с Героем России Владимиром Шарпатовым

Накануне в День Героев Отечества губернатор Архангельской области встретился с прославленным летчиком, Героем России Владимиром Ильичом Шарпатовым, сумевшим вместе с экипажем сбежать из плена под Кандагаром на своем же самолете.
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