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Смысл жизни. Притчи от Лукавого.

Смысл жизни. Притчи от Лукавого.

Смысл жизни. Притчи от Лукавого. Надежда И вот пришёл Лукавый к человеку и спросил: «Знаешь ли ты, зачем живёшь на свете?» И сказал человек: «Конечно знаю.

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