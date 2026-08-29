Смысл жизни. Притчи от Лукавого. Надежда И вот пришёл Лукавый к человеку и спросил: «Знаешь ли ты, зачем живёшь на свете?» И сказал человек: «Конечно знаю.
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