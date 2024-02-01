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Дипломат Логвинов: прежнего Евросоюза уже не существует и больше не будет

Дипломат Логвинов: прежнего Евросоюза уже не существует и больше не будет

Евросоюз, каким многие россияне его помнят по прошлым годам, прекратил свое существование. Таким мнением поделился исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов в экспертной колонке, опубликованной на сайте ТАСС.

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