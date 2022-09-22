Британка научила своих крыс рисовать и начала на этом зарабатывать

Жительница Великобритании, 21-летняя Стеф Тугуд придумала необычный способ заработка. Девушка научила домашних крыс рисовать на холсте, и теперь продает не только картины, созданные своими питомцами, но и сувенирную продукцию с "крысиным" принтом.