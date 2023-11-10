Андрей Воробьев: систему поддержки материнства в Подмосковье назвали одной из лучших в России

Уникальный проект «Наша женская консультация» начал работать в Подмосковье с начала года. Его выделили на федеральном уровне, а поддержку материнства в регионе признали одной из лучших в России, рассказал губернатор Андрей Воробьев.
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