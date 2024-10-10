Социальным и молодым предпринимателям Новосибирской области выдадут гранты

8 октября 2024 года аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области принял участие в заседании комиссии по вопросу предоставления грантов социальным и молодым предпринимателям, в рамках реализации государственной программы региона «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области».