Социальным и молодым предпринимателям Новосибирской области выдадут гранты

8 октября 2024 года аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области принял участие в заседании комиссии по вопросу предоставления грантов социальным и молодым предпринимателям, в рамках реализации государственной программы региона «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области».
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