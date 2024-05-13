Внимание! Отключение электроэнергии в Новоаннинском районе ⚡️⚡️⚡️ 13 и 17 мая, с 8 до 12 часов, на 20- 40 минут, и с 13 до 17 часов, на 20 - 40 минут отключат электроэнергию: X.