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Царьград

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"Мы – будущее": Долина сделала заманчивое предложение для авторов песен

"Мы – будущее": Долина сделала заманчивое предложение для авторов песен

Принять участие в конкурсе могут талантливые поэтыНародная артистка России  сделала заманчивое предложение, объявив о проведении конкурса с символическим названием "Мы – будущее".

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