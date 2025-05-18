Asia-Oceania Q School 2025. Обзор матчей

В полуфинал турнира Asia-Oceania Q School 2025 вышел местный фаворит Чатчапонг Наса вместе с тремя китайскими игроками, сообщает WST Q School 1 Asia & Oceania 2025 (фото: WST)Все новости и результаты турнира Результаты, турнирная таблица Расписание, все трансляции турнира Трансляции - 5 раунд Трансляции - 4 раунд Домашний фаворит Чатчапонг Наса вместе с тремя представителями Китая пробился в полуфинальную стадию турнира Asia-Oceania Q School Event 1, проходящего в Таиланде.