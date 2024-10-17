Шепчущая вселенная: будущее мобильных вычислений – голос искусственного интеллекта в вашей голове

Представьте себе мир, где информация течет к вам беспрерывно, словно шепот на краю сознания. Мир, где ваш цифровой помощник не просто отвечает на запросы, а предвосхищает ваши потребности, мягко направляя вас по лабиринту повседневной жизни.
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