Рэпер Моргенштерн подрался с блогером Хованским на концерте в Белграде Рэпер Алишер Моргенштерн (признан Минюстом России иностранным агентом) подрался с блогером Юрием Хованским на своем концерте в Сербии.
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