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Кузьменко забросил 9-ю шайбу в сезоне, набрав 1+1 в матче с «Вегасом». У него 18 очков в 20 играх

Кузьменко забросил 9-ю шайбу в сезоне, набрав 1+1 в матче с «Вегасом». У него 18 очков в 20 играх

Андрей Кузьменко забросил 9-ю шайбу в сезоне НХЛ. Форвард «Ванкувера» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата с «Вегасом» (5:1).

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