Враг снова атакует Москву. Сбиты 5 БПЛА, летевших на столицу. Экстренные службы работают на месте падения обломков, сообщил С.
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