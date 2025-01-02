В. Путин в новогоднем обращении выразил уверенность в будущем страны

Москва, 1 января /Синьхуа/ -- Выступив с обращением к гражданам России в преддверии нового 2025 года, президент Владимир Путин заявил, что Россия смогла дать ответ на сложнейшие вызовы, а также выразил уверенность в том, что страна будет идти только вперед.