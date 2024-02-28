Гол Галлахера на 91-й минуте вывел «Челси» в четвертьфинал Кубка Англии

В 1/8 финала Кубка Англии «Челси» на своем поле вырвал победу у «Лидса» — 3:2. Гости играют во 2-м английском дивизионе, но на равных боролись с лондонским суперклубом – уже на 8-й минуте они открыли счет.
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