Российский авиалайнер экстренно сел в аэропорту Шарм-эш-Шейха из-за неисправности на борту

Самолет Airbus A-321 российской авиакомпании "Уральские авиалинии", вылетевший из Шарм-эш-Шейха (Египет) в Екатеринбург, был вынужден экстренно вернуться в аэропорт вылета из-за обнаруженной неисправности двигателя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии